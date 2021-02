Geduld en verwachting

en kan daar moeilijk mee stoppen’, vertelt Boudewijn Tims in het verhaal hiernaast, terwijl hij trouw met z’n stofzuiger door de kerkzaal kostert. Zo’n uitspraak, daar zit een hoop in. Gemis en verdriet, heimwee en verlangen naar de dag dat het weer kan: De Ark afgeladen vol en dan het dak eraf jubelen. Want als je zingt, daalt het geloof vanuit het hoofd af naar je hart en naar je ziel. Zo werkt dat althans bij velen op Urk - er zit ook besef van sociaal-culturele diversiteit in die uitspraak. Galmende samenzang is het dragend en bindend element van de Urker geloofstraditie; met psalmen en geestelijke liederen overstemt men er zijn innerlijke onrust en onderlinge spanningen. Maar niet iedereen gelooft op z'n Urks, elke christen hecht aan eigen gebruiken en ervaart nu z’n eigen gemis. En elk heeft eigen verlangens naar de tijd dat beperkingen voorbij zijn, ook voor het kerkelijk samenleven.