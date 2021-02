Beurzen over breed front omlaag

De Europese aandelenbeurzen gingen vrijdag over een breed front omlaag. In de Amsterdamse AEX-index stonden bijna alle 25 hoofdfondsen in het rood. Het sentiment onder beleggers werd gedrukt door de oplopende rentes op de obligatiemarkten. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 2 procent lager op 651,26 punten. De MidKap zakte 1,3 procent tot 978,93 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 2,5 procent in.