Kortjes Nl (10)

Nederland had gehoopt op 4,5 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin in het eerste kwartaal, zoals besteld, maar heeft daar volgens het RIVM ‘tot nu toe nog geen 10 procent van binnengekregen’. Het kwartaal is echter nog niet om, aldus het instituut. In België zijn de leveringsproblemen zo groot dat het land de ontvangen vaccins van AstraZeneca tot twee weken op de plank houdt. <

Ouders van gevonden baby aangehouden

De politie heeft afgelopen woensdag de ouders aangehouden van de baby die in een container in Amsterdam werd gevonden. Het gaat om twee minderjarigen van 17 jaar uit Amsterdam die hebben verklaard de ouders van de baby te zijn. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ook de moeder van het minderjarige meisje, de oma van de baby, is aangehouden. Beide ouders worden verdacht van poging tot kindermoord. <

Vondelpark weer afgesloten door drukte

De gemeente Amsterdam heeft het Vondelpark vrijdagmiddag tijdelijk afgesloten omdat het er opnieuw te druk was. Dat gebeurde donderdag ook al. ‘Het is weer te druk in het Vondelpark. We sluiten het park tijdelijk af en laten mensen alleen nog het park verlaten', twittert de gemeente. <

Waterpeil Lauwersmeer gaat omhoog om riet

Het waterpeil van het Lauwersmeer tussen Groningen en Friesland wordt de komende twee jaar regelmatig met 40 centimeter verhoogd, om het waterriet te laten groeien in het populaire watersportgebied. Waterriet is belangrijk als leefgebied voor vissen, amfibieën en vogels. <

Hof: 18 jaar cel voor Posbankmoord

Souris R. is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel voor zijn aandeel in de Posbankmoord in januari 2003. Het OM had bij het gerechtshof in Den Haag een celstraf van twintig jaar geëist tegen de 47-jarige verdachte uit Veghel. Hij was niet bij de uitspraak aanwezig. R. werd in maart 2018 samen met medeverdachte Frank S. (60) uit Boekel al door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot achttien jaar cel. <

Politie onderzoekt Baudets bezoek aan Urk

De politie onderzoekt op verzoek van het Openbaar Ministerie of partijleider Thierry Baudet de coronaregels heeft overtreden tijdens zijn bezoek aan Urk eerder deze week. Tijdens dat bezoek van de voorman van Forum voor Democratie (FVD) stonden heel veel mensen dicht bij elkaar. Er werden veel handen geschud en Baudet at haring in een visrestaurant waar veel tafeltjes waren bezet. <

Wageningen University krijgt 6000 dode muggen

Wageningen University heeft na een oproep om dode steekmuggen op te sturen zeker 6000 enveloppen met muggen ontvangen. Wie een mug doodsloeg, kon die sinds 16 februari opsturen naar de universiteit voor onderzoek. Vanwege het overweldigende aantal ingestuurde steekmuggen is de actie nu eerder stopgezet. <

Ozonvervuiling noorden neemt af

De gemiddelde hoeveelheid vervuiling door ozon op het noordelijk halfrond tussen de 1 en 8 kilometer hoogte is tijdens het voorjaar en de zomer van 2020 met gemiddeld 7 procent afgenomen. Dit komt naar voren uit internationaal onderzoek waarbij ook het KNMI is betrokken. Het KNMI meldt dat zo’n grote afname van ozon gedurende vele maanden op rij uniek is in de afgelopen zeventig jaar. Door de sterke afname van stikstofdioxide in het voorjaar en de zomer van 2020 na het ontstaan van de coronacrisis, verwachtten wetenschappers dat dit ook zou leiden tot minder ozon. <

IJs richt grote schade aan in rivierenlandschap

De combinatie van een hoge waterstand en dikke ijsplaten door strenge vorst heeft grote schade aangericht in het gebied langs de grote rivieren. Dikke takken van bomen zijn afgebroken en hele struiken zijn platgedrukt door het ijs. Het gaat jaren duren voor het struikgewas zich volledig heeft hersteld, denkt beheerder Ark Natuurontwikkeling. <

Politie treft ondervoede waakhonden aan

De dierenpolitie heeft een dode en een uitgemergelde hond weggehaald bij de eigenaren van een bedrijf in Noord-Holland. De dieren werden gebruikt als waakhond voor het terrein bij het bedrijf. De zaak kwam in beeld nadat een van de eigenaren de dode hond aan de dierenambulance had overhandigd. Die vertrouwde het niet en riep de hulp van de dierenpolitie in. <

België stelt besluit over versoepelingen uit

België laat de coronateugels vooralsnog niet verder vieren. Dat heeft het Overlegcomité besloten in verband met het opnieuw stijgend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. ‘Als het stormt, kun je niet opstijgen', zei premier Alexander De Croo na afloop van een bijeenkomst van de zes regeringen in België. Over een week bekijken ze of er wel wat mogelijk

is. <

Vier mannen in Zweden dood gevonden in wak

Vier mannen van 65 tot 75 jaar zijn dood aangetroffen in een gat in een bevroren meer bij het Zuid-Zweedse Sävsjö. Dat heeft de Zweedse politie meegedeeld. Ze lijken door het ijs te zijn gezakt. De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend, maar er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. Iemand zag een reddingsboei op het ijs zonder mensen in de buurt. Reddingsdiensten haalden de vier mannen uit het water. <

Brits hof stopt definitief terugkeer ISIS-bruid

Na jaren juridisch getouwtrek hebben de hoogste rechters in Engeland bepaald dat de Londense ‘ISIS-bruid’ Shamima Begum niet naar het land mag terugkeren om haar zaak te bepleiten. De 21-jarige vertrok zes jaar geleden naar het ‘kalifaat’ van ISIS. In 2019 ontnam de regering haar de Britse nationaliteit. <

Navalny aangekomen in strafkolonie

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is aangekomen in een strafkolonie om zijn straf van 2,5 jaar uit te zitten. De autoriteiten hebben dit vrijdag bevestigd. Navalny was donderdag uit een gevangenis in Moskou vertrokken. De Russische autoriteiten geven advocaten en familie geen informatie over waar de gevangene naartoe wordt gebracht tot die daar is aangekomen. <

‘Aung San Suu Kyi naar andere locatie verplaatst’

De afgezette leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, is door het leger naar een andere locatie verplaatst, meldt een lokale nieuwswebsite. Ze werd sinds de militaire coup op 1 februari vastgehouden in haar eigen huis in de hoofdstad Naypyidaw. De partij van Suu Kyi zegt tegen de nieuwssite dat ze zes dagen geleden is verplaatst. <

Russische diplomaten uit Noord-Korea ontsnapt

Russische diplomaten die in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang vastzaten als gevolg van de coronamaatregelen, hebben met moeite maar met succes een poging gedaan op eigen houtje naar huis te gaan. Acht diplomaten en hun gezinnen slaagden er deze week in om de reis naar Rusland te maken, in meer dan 35 uur. De laatste kilometers moesten ze daarvoor een kar over het spoor duwen, omdat er niks meer was om verder te reizen. <

Boeing 777 maakt in Moskou noodlanding

Een Boeing 777 van de luchtvaartmaatschappij Rossiya Airlines heeft vrijdagochtend (plaatselijke tijd) een noodlanding moeten maken in Moskou vanwege problemen met de motor. De noodlanding komt nog geen week nadat eenzelfde toestel van het Amerikaanse United Airlines boven de stad Denver delen van een motor verloor nadat die in brand vloog. <

Stukken Amazonewoud illegaal te koop

Delen van het Amazone-regenwoud in Brazilië worden illegaal te koop aangeboden op Facebook, heeft de Britse publieke omroep BBC ontdekt. Facebook zegt dat het niet onafhankelijk actie gaat ondernemen om de handel via het eigen platform te stoppen. De stukken van het beschermde regenwoud die te koop worden aangeboden, zijn onder meer nationale parken en leefgebieden van de inheemse volkeren. Sommige lappen zijn 1000 voetbalvelden groot. <

'Eritrese leger doodde vele honderden burgers'

Het leger van Eritrea heeft honderden burgers gedood in de Ethiopische stad Axum, stelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het bloedbad in het Noord-Ethiopische conflictgebied Tigray zou hebben plaatsgevonden in november. ‘In naar schatting 24 uur, op 28 en 29 november 2020, hebben Eritrese troepen die opereerden in de Ethiopische stad Axum vele honderden burgers gedood', rapporteert Amnesty op basis van 41 getuigen. <

Honderden aanklachten na bestorming Capitool

Ruim driehonderd personen zijn inmiddels aangeklaagd na de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw Capitool in Washington. Ruim 280 mensen zijn gearresteerd, citeren Amerikaanse media een topfunctionaris van het ministerie van Justitie. Een dag eerder was al bekend geworden dat ongeveer achthonderd aanhangers van Trump erin slaagden op 6 januari het Capitool binnen te dringen. <

Action start 3 maart met winkelen op afspraak

Vanaf woensdag 3 maart kunnen klanten van koopjesketen Action winkelen op afspraak, meldt het bedrijf. Klanten mogen dan niet langer dan 10 minuten in de winkel aanwezig zijn en mogen niemand meenemen. Er mogen maximaal twee klanten tegelijk in de winkels aanwezig zijn. Action tuigt voor het winkelen op afspraak een digitaal boekingssysteem op via de website. <

Overname Birkenstock door investeerder

De overname van de bekende Duitse sandalenmaker Birkenstock door investeringsmaatschappij L Catterton is rond. Eerder werd al bekend dat de familie achter het bijna 250 jaar oude merk op het punt stond om Birkenstock te verkopen aan de investeerder. Er werden geen financiële details gemeld over de deal, maar Birkenstock is naar verluidt 4 miljard euro waard. <

Meer dan half miljard loonsteun uitbetaald

Uitkeringsinstantie UWV heeft de afgelopen twee weken al meer dan een half miljard euro (544 miljoen) aan loonsteun uitbetaald aan werkgevers. De nieuwe ronde loonsubsidie NOW is sinds 15 februari open. Van de 45.000 aanvragen zijn er inmiddels 34.000 goedgekeurd, meldt het UWV. Die bedrijven hebben samen zo'n 524.000 mensen in dienst. <

Olieproductie VS daalt voor het eerst in 4 jaar

De productie van ruwe olie in de Verenigde Staten is in 2020 voor het eerst in vier jaar gedaald als gevolg van de impact van de coronacrisis op de olievraag. Dat meldde het Amerikaanse energiebureau Energy Information Administration (EIA). De gemiddelde olieproductie in de VS lag vorig jaar op 11,3 miljoen vaten (van 159 liter) per dag, wat een daling van bijna 8 procent is, vergeleken met 2019 en het laagste niveau sinds 2018. <