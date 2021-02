Italiaanse lerares laat tientallen miljoenen na

Een gepensioneerde lerares in Genua heeft 25 miljoen euro nagelaten aan liefdadigheidsinstellingen en ziekenhuizen. De 96-jarige Marisa Cavanna overleed in december. Ze was niet gehuwd geweest en leidde vooral in de laatste jaren een erg teruggetrokken bestaan. Ze had zelf haar overlijdensbericht geschreven dat in een krant verscheen en herinnerde aan tal van leerlingen in haar loopbaan.