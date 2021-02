Biden lanceert eerste militaire aanval Syrië

Washington

President Biden heeft ruim een maand na zijn aantreden posities in het Midden-Oosten laten bombarderen. Het is zijn eerste militaire aanval als president van de Verenigde Staten. Volgens het Pentagon zijn in opdracht van de president luchtaanvallen uitgevoerd op posities van door Iran gesteunde milities aan de Syrisch-Iraakse grens. Het ging onder meer om een ‘controlepost' van de milities aan de grens in Syrië en andere faciliteiten in het oosten van dat land. Volgens de Syrische regering kwamen zeventien mensen om het leven. Zij veroordeelde de ‘laffe' aanval. <