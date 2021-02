VS: Saudische kroonprins steunde moord

Washington

De machtigste man van Saudi-Arabië zag Khashoggi als bedreiging voor het koninkrijk, blijkt uit vrijdag vrijgegeven bevindingen van de Amerikaanse geheime dienst. Het Witte Huis wil 76 betrokkenen straffen met bijvoorbeeld een inreisverbod, maar niet de kroonprins zelf.

Kroonprins Mohammed bin Salman keurde de plannen goed die uiteindelijk leidden tot de moord op Khashoggi, aldus de inschatting van de inlichtingendienst. Het is ‘uiterst onwaarschijnlijk’ dat Saudische functionarissen een dergelijke operatie uitvoerden zonder autorisatie van de kroonprins, aangezien hij sinds 2017 ‘absolute controle’ heeft over alle operaties rond veiligheid en inlichtingendiensten, zo stelt het rapport.

Khashoggi verdween spoorloos tijdens een bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul in oktober 2018. Hij werd daarnaartoe gelokt en is daar, zo wordt aangenomen, vermoord door een speciaal commando. De Amerikanen hebben het over 21 personen die hoogstwaarschijnlijk op een of andere manier betrokken waren bij de moord op Khashoggi, waaronder het vijftienkoppige commandoteam.

Het rapport is lang geheim gehouden vanwege de hoogst explosieve inhoud. De kroonprins geldt als de machtigste man van de olierijke staat, en Saudi-Arabië is de belangrijkste Arabische bondgenoot van de Verenigde Staten. Onder president Trump waren de betrekkingen hartelijk, maar schimmig. Zijn opvolger Biden liet eerder al weten de relatie met Saudi-Arabië te gaan herzien en ‘transparanter’ te maken. Biden telefoneerde donderdag nog met de Saudische koning Salman. Het is niet bekend of hij toen het Khashoggi-rapport heeft aangekaart.

Hatice Cengiz, de verloofde van Khashoggi, vindt dat gerechtigheid is gedaan door het rapport van de Amerikaanse geheime dienst over de moord op haar man. Cengiz reageerde via Twitter met ‘#justiceforjamal'. Zij had op 2 oktober 2018 haar aanstaande echtgenoot aan het begin van de middag de Saudische ambassade in Istanbul zien binnengaan om nog wat papieren in orde te maken voor hun huwelijk. Khashoggi keerde niet meer terug. Later bleek hij vermoord en in stukken gezaagd te zijn. <