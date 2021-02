Weer honderden schoolmeisjes in Nigeria ontvoerd

In Nigeria zijn donderdagnacht opnieuw ruim driehonderd schoolmeisjes ontvoerd door gewapende mannen. Het is de tweede ontvoering in een week tijd in het West-Afrikaanse land.

Jangebe

De aanval door een twaalftal gewapende bandieten vond middernacht plaats op een kostschool in Jangebe in de staat Zamfara in het noordwesten van het land. Vorige week werden ook al 42 burgers, onder wie 27 kinderen, ontvoerd in Kagara in de staat Niger. In december werden bij een dergelijke aanslag honderd jongens ontvoerd.

De 317 schoolmeisjes zouden in auto's en te voet door de mannen zijn afgevoerd, zo heeft Sulaiman Tanau Anka, woordvoerder van de staat Zamfara bevestigd aan persbureau Reuters. Volgens Anka vindt nu een klopjacht plaats om de meisjes en hun ontvoerders te vinden. Mogelijk houden de ontvoerders zich schuil in het uitgestrekte Rugu-bos tussen de deelstaten Zamfara, Katsina, Kaduna en Niger.

veel kritiek

Er is veel..

