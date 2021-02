Bruisende plannen voor Zuid-Limburg: krimp en groei gaan samen op

In tien jaar moeten er een miljoen woningen bij. Maar niet in krimpregio’s, daar moeten duizenden woningen weg. Toch is er, aan de rand van Nederland, volop hoop en optimisme. Parkstad Limburg bereidt zich voor op iets dat onmogelijk klinkt: groei en krimp tegelijk.

In aanloop naar de verkiezingen trekt het Nederlands Dagblad door het land op zoek naar de kloven en breuklijnen, die mensen verdelen. Vandaag: grote plannen in een krimpregio.

De woningmarkt is overspannen. Het tekort aan woonruimte in de grote steden drijft de prijzen elders op. Sinds 1 januari 2021 geldt in de regio Parkstad Limburg niet meer de sloopplicht. Die sloopplicht – voor elk nieuw huis een ander huis slopen – is ingevoerd in 2014, om leegstand in krimpregio’s aan te pakken. Dat ging te snel, er ontstond een gebrek aan woningen waar nog wél behoefte aan was: senioren, starters en huren tussen de 700 en 1000 euro.

