Zelfs in een stadspark kan het te druk zijn voor ‘leven en laten leven’

In stadsparken heersen ongeschreven regels om vredig samen te recreëren. Maar in coronatijd lijkt die balans door te slaan. Vanwege te grote drukte besloten verschillende gemeenten de parken te sluiten.

Gemeentemedewerkers hebben het afval bij elkaar geruimd dat werd achtergelaten door bezoekers van het Vondelpark. De politie greep er eerder in omdat het in het park te druk was en de coronamaatregelen niet werden nageleefd.

‘Laat niet als dank’: dit aloude devies was woensdag niet besteed aan alle bezoekers van het Amsterdamse Vondelpark – en stadsparken elders in Nederland. Aan het einde van de vijfde zachte dag op rij lagen de paden en de grasvelden bezaaid met lege blikjes, sigarettenverpakkingen en andere residuen van vertier in de open lucht. Het waren de treurige getuigenissen van een algehele coronavermoeidheid.

Stadsgeograaf Irina van Aalst, werkzaam bij de Universiteit Utrecht, maakte er nog iets anders uit op: dat de stadsparken in Nederland ook massaal werden bezocht door mensen die daar in de regel niet komen. ‘Normaal is een park op mooie dagen een eilandenrijk van groepen die onderling nauwelijks contact hebben, maar die wel allerlei ongeschrev..

