‘Februaristaking van 1941 was historisch moment van hoop’

Amsterdam

‘De stakers van toen zeggen tegen ons dat wij altijd kunnen opkomen voor anderen, ook in onmogelijke omstandigheden.’ In haar toespraak eerde Halsema in het bijzonder de vrouwen die staakten, en ze vertelde het verhaal van de ‘onverschrokken’ stakers Mientje ten Dam, Coba Veltman en Rosa Boekdrukker. ‘Dappere vrouwen, waar in de geschiedschrijving een lange tijd een beetje overheen is gekeken', aldus Halsema.

De bijeenkomst was bij het monument De Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. Op deze plek dreven de nazi’s 80 jaar geleden bijna 400 Joodse mannen bijeen en namen ze mee. Slechts twee van hen overleefden de oorlog. Met de woorden STAAKT! STAAKT! STAAKT! riep de Communistische Partij Nederland op 25 februari 1941 arbeiders op zich te verzetten tegen de razzia. In rap tempo sloten tienduizenden Amsterdammers zich bij hen aan.

Schrijver en historicus Geert Mak benadrukte in een toespraak dat racisme, neofascisme en antisemitisme de afgelopen tijd weer gangbaar zijn geworden, met name op het internet en in de uitingen van bepaalde politieke partijen. ‘Het jargon, de taal, de ideeënwereld van toen, ze zijn opnieuw onderdeel geworden van het normale, publieke en politieke debat.' <