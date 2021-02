Poeriem, ook wel het Joodse carnaval of Lotenfeest genoemd, is een tijd van vrolijkheid, verkleedpartijen, grappen en grollen. Het is ook de enige dag in het jaar dat het een gebruik is om dronken te worden. Maar de feestdag, die dit jaar op 26 februari valt en de redding van het Joodse volk door koningin Ester gedenkt, is er ook een van vrijgevigheid en liefdadigheid. Zo is het een gebruik om elkaar eten te geven en minderbedeelde mensen te steunen. In het licht van deze vrolijke traditie doneert het Joods Cultureel Kwartier speciale Poeriemsoep aan de Voedselbank. De Voedselbank levert momenteel wekelijks aan 1877 huishoudens voedselpakketten. Volgens de organisatie steeg door de coronacrisis de vraag naar hulp in Amsterdam de afgelope..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .