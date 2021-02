‘Te weinig zicht op ongedocumenteerden’

Amsterdam

Ongedocumenteerden in Amsterdam en hun belangrijkste problemen en behoeften moeten beter in beeld komen. Dat zegt gemeentelijk ombudsman Arre Zuurmond in een rapport over de situatie van deze groep in de hoofdstad. In Amsterdam verblijven volgens een ruwe schatting van de ombudsman tussen de 10.000 en 30.000 mensen zonder verblijfsvergunning. Die schatting moet beter, en Zuurmond raadt de gemeente aan om het precieze aantal in kaart te brengen. Zuurmond constateerde verder dat vooral jongeren, arbeidsmigranten en ouderen uit deze groep extra aandacht behoeven. Zij komen vaak in de knel omdat hun kwetsbare positie leidt tot onwenselijke situaties op het gebied van onderwijs, rechtsbescherming, zorg en uitbuiting. ‘Wegkijken of hen onder de radar houden is geen optie', aldus Zuurmond. <