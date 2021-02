Als de democratie knelt

hun democratische rechtsstaat - maar het moet niet te ingewikkeld worden, en urgente besluiten in crisistijd moeten niet te veel tijd kosten. Dat is de mentaliteit die blijkt uit een breed onderzoek naar ons democratisch bewustzijn. De enquête werd uitgevoerd net voor de coronacrisis begon, en gaat in de toekomst herhaald worden om eventuele verschuivingen op te merken.

De volgende peiling belooft nu al zeer interessant te worden, want de COVID-19-pandemie creëerde precies de condities waaronder democratie en rechtsstaat gaan knellen en pijn doen. Er wordt veel daadkracht en doorzettingsmacht van de regering verlangd. De druk op oppositie en pers neemt toe om het regeringsbeleid niet te vertragen en te bekritiseren, maar te steunen. Langs democratische weg worden wetten aangenomen waaraan elk individu zich houden moet - ook als dat je faillissement betekent. En ten slotte moet de overheid ook in deze acute crisis rekening houden met bestaande wetgeving en verdragen.