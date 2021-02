Celstraffen voor relschoppers in Eindhoven

De politierechter in Den Bosch heeft woensdag straffen tot acht maanden cel opgelegd aan vier verdachten die betrokken waren bij de zogeheten avondklokrellen in Eindhoven op 24 januari.

Den Bosch

De hoogste straf was voor een 35-jarige man uit Weert, die met stenen heeft gegooid naar de politie en betrokken was bij het plunderen van een Jumbofiliaal op het Centraal Station van Eindhoven.

Op de bewuste dag verzamelde zich rond het middaguur een menigte op het 18 Septemberplein in Eindhoven, uit protest tegen de avondklok. Rond 14.00 uur escaleerde de situatie. De Mobiele Eenheid voerde charges uit en dreef de groep relschoppers, geschat op enkele honderden, richting het Centraal Station van Eindhoven. Daar richtten de relschoppers een ravage aan, met forse schade tot gevolg. De ruiten van het station werden ingegooid, een auto van ProRail werd in brand gestoken en de Jumbo in het stationsgebouw werd geplunderd. Volgens de rechter hebben de rellen de samenleving diep geschokt, mede door het hevige geweld tegen de politie.

juwelierszaak

Een 24-jarige Eindhovenaar kreeg zes maanden cel opgelegd, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Hij heeft stenen gegooid naar een juwelierszaak, tegen de omver geduwde ProRail-auto geschopt en sigaretten gestolen tijdens de plundering van het Jumbofiliaal. Naar eigen zeggen was de man vooral als ‘reporter’ bij de rellen aanwezig (hij filmde met zijn telefoon), maar daarin ging de rechter niet mee. De man moet schadevergoedingen betalen aan onder meer Jumbo en de leasemaatschappij van de vernielde auto. Meerdere verdachten zijn hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor verschillende schadeposten. Een aantal claims vond de rechter te weinig specifiek om aan bepaalde verdachten te kunnen koppelen.

De rechter legde een 47-jarige man uit Nunspeet vijf maanden cel op, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Hij heeft een fiets onder een waterkanon van de politie gegooid, waardoor het voertuig een lekke band kreeg en een tijd niet ingezet kon worden. De man moet de schade - ruim 2500 euro - vergoeden.

De verdachte in een vijfde zaak, een 22-jarige man uit Zaandam, komt op vrije voeten, onder strenge voorwaarden. De man verblijft in een project voor begeleid wonen en lijdt aan diverse stoornissen. Zijn zaak wordt voortgezet als de reclassering een rapport over hem heeft opgemaakt.

De rechter veroordeelde eerder al negen verdachten voor deelname aan de Eindhovense rellen, onder wie drie minderjarigen.