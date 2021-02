Agenten van de Amsterdamse politie zijn woensdag in het Vondelpark bekogeld met flessen toen zij bezoekers opriepen weg te gaan wegens te veel drukte. De meeste bezoekers volgden de aanwijzingen van de politie en gingen weg, maar vanuit een grote groep bezoekers werden flessen gegooid naar agenten, zei een woordvoerster van de politie. <

Verzorgenden: ongerust over versoepelingen

De druk op de zorg is al tijden hoog en de verwachting is dat die belasting alleen maar hoger zal worden. Dat zeggen beroepsverenigingen voor verzorgend personeel NU’91 en V&VN. Beide organisaties ‘houden hun hart vast’ voor de aangekondigde versoepelingen in het coronabeleid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) sprak dinsdagmiddag al van een begin van de ‘derde golf’ in coronabesmettingen. <

Minder coronapatiënten in de ziekenhuizen

In de ziekenhuizen liggen op dit moment 1883 coronapatiënten, 34 minder dan dinsdag. Van deze zieken liggen er 533 op de intensive care, vijf minder dan een dag geleden, en 1350 op andere afdelingen, 29 minder. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er zijn woensdag 171 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen bijgekomen, 59 minder dan de dag ervoor. <

RIVM meldt 4420 nieuwe coronabesmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 4420 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd tussen dinsdag- en woensdagochtend. Dat is in lijn met het weekgemiddelde van 4426 positieve coronatesten per dag. <

OM laat vader vrij in moordzaak Almelo

De twee minderjarige verdachten in de moordzaak van de 14-jarige Lotte uit Almelo blijven opnieuw dertig dagen in voorarrest. Dit heeft de raadkamer van de rechtbank woensdag besloten. Hun vader komt op vrije voeten. Hij blijft volgens het Openbaar Ministerie (OM) wel verdachte in de zaak. <

Politie Best onderzoekt verdacht sterfgeval

De politie onderzoekt het overlijden ‘onder verdachte omstandigheden’ van een 40-jarige Poolse man in het Brabantse Best. De politie meldde dat verschillende scenario’s worden onderzocht en dat een misdrijf niet wordt uitgesloten. Het lichaam van de man is aangetroffen aan de I.B.C.-weg op bedrijventerrein Het Zand. <

Webcamafperser 180 dagen langer in de cel

Veroordeeld webcamafperser Aydin C. (42) moet van de rechtbank in Amsterdam 180 dagen langer in de cel blijven. Volgens de rechtbank is niet duidelijk hoe het gevaar op herhaling kan worden ingeperkt, nu C. in de gevangenis heeft geweigerd met de reclassering te praten. C. kreeg eind 2018 bijna elf jaar gevangenisstraf voor digitale stalking en afpersing van 33 destijds minderjarige meisjes en een meerderjarig meisje, oplichting van vier homoseksuele mannen en een poging daartoe. <

‘Meer scholen verlengen brugklasperiode’

Verschillende middelbare scholen gaan de brugklasperiode met ingang van volgend schooljaar verlengen, zo signaleert de VO-raad. Dat komt onder meer voort uit de coronacrisis en de vrijgekomen miljarden om leerachterstanden weg te werken. Volgens de raad zijn onderwijsinstellingen vrij om te bepalen hoe zij de brugklasperiode inrichten. De belangenorganisatie van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs zegt dat kinderen op de basisschool ‘een ingewikkeld jaar achter de rug hebben'. Het risico op een te laag advies voor vervolgonderwijs is daarom groot. <

Rutte opent expositie over Februaristakers

Tachtig jaar geleden vond de Februaristaking plaats. Het Verzetsmuseum in Amsterdam vertelt met de tentoonstelling ‘Wees Moedig!’ het verhaal van drie Amsterdammers die een actieve rol speelden in dit verzet tegen de Jodenvervolging. Premier Mark Rutte opende de virtuele versie van de expositie woensdag met een persoonlijke videoboodschap. <

Recordhoeveelheid coke onderschept

In de havens van het Belgische Antwerpen en het Duitse Hamburg is in totaal ruim 23.000 kilo cocaïne onderschept. De drugs, met een handelswaarde van in totaal 600 miljoen euro, was bestemd voor de Nederlandse markt, meldt de politie. De onderschepte transporten met bestemming Nederland vormen samen een absoluut record, aldus de politie. De drugs werden gedurende de afgelopen anderhalve week onderschept in de buitenlandse havens. <

Expert moet bemiddelen in zaak gaswinning

Een woningeigenaar uit Meedhuizen, in het Groningse gaswinningsgebied, moet nog even wachten op een uitspraak van de Raad van State. Hij had bij de hoogste bestuursrechter een zaak aangespannen tegen het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat gaswinningsschade afhandelt. De twee partijen hebben een verschil van mening over een aantal schades aan het huis van de man. De Raad van State laat de zaak eerst bekijken door een onafhankelijke deskundige van STAB. Dat is een organisatie van experts op het gebied van omgevingsrecht. <

Kwart Nederlanders heeft de CoronaMelder

Ruim een kwart van de bevolking, namelijk dik 26 procent, heeft inmiddels de CoronaMelder-app gedownload. Het gaat om precies te zijn om 4.581.756 mensen. Dat schrijft gezondheidsminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. <

Johnson spreekt zich uit tegen druk op Oeigoeren

De Britse premier Boris Johnson noemt de Chinese onderdrukking van de Oeigoeren in het land ‘verschrikkelijk'. De Britse premier is een van de vele wereldleiders die zich uitspreken tegen de slechte behandeling van de islamitische minderheid in China. De Olympische Winterspelen van 2022 zijn in Peking en steeds meer mensenrechtenorganisaties roepen op om dat evenement te boycotten. Daar wil Johnson echter niet aan beginnen. <

Tien jaar cel voor leider jihadisten Duitsland

De man die volgens justitie de chef en inspirator is geweest van een netwerk van terreurgroep ISIS in Duitsland, Ahmad Abdulaziz Abdullah A., is tot 10,5 jaar cel veroordeeld wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. De extremistische prediker komt uit Irak. <

Timmermans: nú tegen hitte en water wapenen

De Europese Unie moet zich vlug gaan schrap zetten voor dodelijke hittegolven, verschroeiende droogte en andere gevolgen van de klimaatverandering. Die kost niet alleen nu al miljarden euro’s per jaar, maar als we niet oppassen ook veel levens, zegt tweede man van de Europese Commissie Frans Timmermans. ‘Ook als we morgen geen enkel broeikasgas meer uitstoten, dan voelen we de gevolgen nog tientallen jaren.’ <

Toezichthouder noemt vaccin Janssen veilig

De Amerikaanse toezichthouder FDA noemt het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen ‘veilig en effectief'. In een rapport van de FDA staat dat het middel ongeveer 72 procent effectief is. Uit een analyse door de FDA van de gegevens van Janssen blijkt dat er geen gezondheidszorgen zijn bij gebruik van het middel en dat het in aanmerking komt voor een noodgoedkeuring in de Verenigde Staten. <

Ghana ontvangt eerste levering gratis COVAX

Ghana is het eerste land ter wereld dat een levering coronavaccins krijgt vanuit het COVAX-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het land krijgt 600.000 doses van het middel van farmaceut AstraZeneca. In Ghana wonen ruim 30 miljoen mensen, met de 600.000 doses kunnen 300.000 mensen worden voorzien van de benodigde twee prikken voor de maximale bescherming tegen het virus. <

Vaccinatiecampagne tegen ebola in Guinee

Het West-Afrikaanse land Guinee, waar de autoriteiten medio februari een epidemie van het ebolavirus uitriepen, is dinsdag begonnen met het vaccineren van burgers tegen de zeer dodelijke ziekte. De autoriteiten hopen de huidige uitbraak binnen zes weken in te dammen. <

Marktkooplieden slepen staat voor de rechter

Marktkooplieden spannen een rechtszaak aan tegen de staat, omdat verkopers van non-foodartikelen hun waren niet op de markt mogen verkopen als maatregel tegen coronabesmettingen. Via de rechter eisen ze daarom dat de overheid deze beslissing beter uitlegt, kondigt branchevereniging Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) aan. <

ACM kijkt naar lonen bij supermarkten

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) praat met supermarkten over de loonsverhoging die zij hebben doorgevoerd. Grote supermarktketens hebben deze maand de salarissen van honderdduizenden werknemers verhoogd met 2,5 procent, maar dat is mogelijk een overtreding van de wet. Onder meer Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Aldi hebben de salarissen verhoogd, terwijl er nog geen akkoord is met de vakbonden over een nieuwe cao. <

Nieuwe baan voor topman van Tata Steel

De vorig jaar aan de kant gezette topman van Tata Steel Nederland, Theo Henrar, krijgt een nieuwe baan. Hij wordt voorzitter van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME. ‘Als ambassadeur van de industrie is dit een heel mooi vervolg van mijn carrière', zegt hij. Henrar zal op 17 juni de leiding overnemen van de huidige voorzitter, voormalig VVD-politicus Ineke Dezentjé Hamming. <

Volvo Cars fuseert toch niet met Chinese Geely

Het Chinese Geely gaat zijn autotak toch niet samenvoegen met het Zweedse Volvo Cars. Eerdere voorstellen daartoe zijn geschrapt omdat de Chinezen denken dat ze er toch verstandiger aan doen om als zelfstandige fabrikanten door te gaan. Wel zullen Geely en dochter Volvo meer met elkaar gaan samenwerken op het gebied van elektrisch rijden, software en de technologie achter zelfsturende auto's. <

Industrieconcern VDL gaat toiletten maken

Industrieconcern VDL stopt met het maken van bussen in Heerenveen en gaat in zijn fabriek daar badkamers en toiletten maken. Daar is volgens het bedrijf nu extra veel vraag naar vanwege het grote woningtekort in Nederland. Het is de bedoeling dat er bij de Friese afdeling van VDL vanaf 2022 complete demontabele ruimtes van de band rollen. <

Hyundai roept om accu elektrische auto’s terug

Hyundai moet wereldwijd 82.000 elektrische auto's terugroepen om de batterijsystemen te vervangen. De terugroepactie zal de Zuid-Koreaanse autobouwer omgerekend meer dan 700 miljoen euro kosten. De auto's worden teruggeroepen omdat de batterijsystemen een verhoogde kans op brandgevaar hebben. De terugroepactie is een van de eerste massale operaties voor het vervangen van batterijen door een autofabrikant. <