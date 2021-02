UMCU leidt onderzoek nieuwe pandemieën

Het UMC Utrecht gaat een groot Europees onderzoek coördineren waarmee toekomstige virusuitbraken sneller kunnen worden aangepakt. Voor het project is een Europese subsidie van 30 miljoen euro beschikbaar gesteld. Bij de alliantie zijn ruim tweeduizend centra aangesloten in meer dan veertig Europese landen. ‘Wij moeten nog beter samenwerken om een pandemie zoals nu te voorkomen', zegt onderzoeksleider Marc Bonten van het academische ziekenhuis in Utrecht. In Nederland zijn ook het Erasmus MC en Amsterdam UMC partner in het consortium.