Daadkracht gaat voor helft burgers boven democratie

Hoe urgenter mensen een probleem vinden, hoe sneller ze vinden dat de overheid dat op een niet-democratische manier mag oplossen. Dat principe is breed terug te vinden in de samenleving en niet voorbehouden aan aanhangers van populistische partijen.

Utrecht

Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van de Anne Frank Stichting. ‘Neem het klimaatprobleem of de komst van oorlogsvluchtelingen’, illustreert onderzoeker Ron van Wonderen van het Verwey-Jonker Instituut, dat gespecialiseerd is in onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. ‘Van de Nederlanders vindt 46 procent dat er bij dergelijke grote problemen snel en daadkrachtig moet worden opgetreden.’

En daarbij ziet die groep de zuiver democratische weg nadrukkelijk niet als het middel om dat te regelen. ‘Ze stemmen dan in met aan hen voorgelegde stellingen waarin staat dat de regering bij zulke ernstige problemen de macht van de oppositie mag inperken of buiten de wet om ma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .