Competities in amateurvoetbal niet meer hervat

De seniorencompetities in het amateurvoetbal in de categorie A (eerste elftallen Tweede Divisie tot en met vijfde klasse) worden dit seizoen niet meer hervat. Dit zegt de KNVB in reactie op de jongste coronabesluiten van het kabinet. Voor de jeugd- en zaalcompetities in de categorie A blijven de opties open.

Zeist

Het kabinet verlengde dinsdag grotendeels de bestaande maatregelen. Alleen is het vanaf volgende week spelers tot 27 jaar toegestaan buiten te trainen en onderling wedstrijden te spelen. Tot nu toe mocht alleen de jeugd tot 18 jaar dat. Vanwege het afbreken van de competities vindt er geen promotie en degradatie plaats. De indeling voor het komende seizoen zal worden gebaseerd op de indeling van het seizoen 2020-2021.

Voorzitters van enkele grote amateurclubs lieten aan het ANP weten niet verrast te zijn. Mart Vergouwen van Katwijk: ‘We konden gisteren meteen de conclusie trekken dat het op de een of andere manier uitspelen van de competitie in de topklasse dit seizoen uitgesloten is. De spelers onder 27 mogen trainen, maar we hebben in het eerste elftal ook spelers van 28, en van boven de 30. De voorbereidingstijd om met de hele selectie te trainen zal nu hoe dan ook te kort zijn. Misschien zijn er regionaal nog mogelijkheden, maar laten we ons anders richten op een mooi seizoen 2021-2022.’

extra geld

In grote lijnen sluit Ad Westerhof van de Amsterdamse club AFC zich daarbij aan. ‘Ons eerste elftal had begin maart weer in training gemoeten. Dat gaat niet gebeuren. Ook wij hebben uiteraard een paar jongens van boven de 28 in de selectie. Die mogen nog niet meedoen. Met een half elftal kunnen we het seizoen straks niet hervatten. De hele groep heeft zeker een maand, vijf weken van gezamenlijke training nodig. Dat zit er niet meer in.’

Het definitieve einde van de competitie kost de clubs in de Tweede Divisie extra geld, nog los van de inkomsten uit kantine en kaartverkoop. Zij komen op televisie, in tegenstelling tot de afdelingen onder de Tweede Divisie. Westerhof: ‘We hebben natuurlijk contracten met ESPN, maar die kan nu onze wedstrijden niet uitzenden. Dat is voor alle clubs heel jammer. Maar we wanhopen niet, er komt ongetwijfeld een nieuw contract voor volgend seizoen.’

regionale competitie

De KNVB bepaalde eerder voor de senioren veldcompetities in de categorie A een uiterste startdatum van 10 en 11 april en een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder beperkingen getraind kon worden van ongeveer een maand. Trainen zonder beperkingen zou daarvoor in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart. Doordat de maatregelen van het kabinet zijn verlengd tot en met 16 maart, vervalt de optie om deze competities te hervatten en de eerste seizoenshelft uit te spelen.

Voor deze teams organiseert de KNVB nu de Regio Cup: regionale competities zonder promotie of degradatie. Dit aanbod start vanaf het moment dat het kabinet dit toelaat.

De jeugd uitkomend in de categorie A en de groep onder 23 jaar kunnen de competitie mogelijk nog wel hervatten. De uiterste startdatum van de onder 23-competities staat gepland voor het speelweekend van 10 en 11 april, die van de jeugdcompetities op 17 en 18 april. Omdat het grootste deel van deze teams op dit moment al zonder beperkingen kan trainen, geldt voor hen een kortere voorbereidingsperiode. <