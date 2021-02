NOS doet aangifte tegen Tarik Z.: ‘Dit filmpje staat niet op zichzelf’

Beveiliging bij de ingang van het Mediapark in Hilversum, de ochtend nadat Tarik Z. in 2015 de studio van de NOS binnendrong.

Hilversum

Dat meldt algemeen directeur Gerard Timmer van de NOS op de website van de omroep. In de video stelt Z. zich voor als ‘de jongen die zes jaar geleden de NOS is binnengevallen’. Na zes jaar mediastilte zegt de man in de professioneel ogende video te zijn teruggekomen om iedereen te waarschuwen voor ‘het nepnieuws dat wordt uitgezonden door de NOS’ en de publieke omroep. Z. spreekt met een digitaal vervormde stem.

‘Het verschijnen van de video van Tarik Z. heeft veel indruk gemaakt op iedereen die voor de NOS werkt’, aldus Timmer. ‘Vanzelfsprekend komen er herinneringen terug.’ Het Openbaar Ministerie beoordeelde het filmpje woensdagmiddag als niet strafbaar. Je kan er van alles van vinden, maar naar ons idee is dit filmp..

