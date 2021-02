Arnhem kan rapport niet vinden

De toeslagenaffaire inspireert raadslid Nathalie Nede (ChristenUnie) in mei 2020 tot vragen aan het college. Wat doet de gemeente Arnhem eigenlijk om etnisch profileren te voorkomen? Het antwoord zet haar op het spoor van wat later zal uitgroeien tot een affaire. De wethouder verwijst naar een oude raadsbrief uit 2018 over de ‘inclusieve gemeente’. Tot haar verbazing leest Nede in die brief over een onderzoek van de Universiteit Tilburg, waaraan de gemeente Arnhem meedoet.

Arnhem

Ze heeft nooit van dit onderzoek gehoord, kan het in het interne systeem niet terugvinden en ook collega’s weten van niks. Als ze er raadsvragen over stelt, worden de antwoorden twee keer uitgesteld. ‘Toen ging voor het eerst een belletje rinkelen’, zegt Nede.

Nathalie Nede is sinds 2018 raadslid in Arnhem, de stad waar ze is geboren en getogen. Ze is ook kandidaat voor de ChristenUnie bij de komende Kamerverkiezingen. ‘Ik vond politiek altijd interessant, maar kon me nooit identificeren met de politici die ik zag. Daarom besloot ik zelf de politiek in te gaan. Zodat mensen zoals ik zich met mij kunnen identificeren. Anti-discriminatie en inclusie is altijd al een thema waar ik me graag mee bezighoud en de re..

