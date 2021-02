Twee jonge meisjes zijn dinsdag in Coevorden om het leven gekomen door een aanrijding met een auto. De politie meldt dat het ongeval aan het einde van de middag gebeurde op de N863, de provinciale weg tussen Nieuw-Schoonebeek en Coevorden. De kinderen zijn ter plaatse aan hun verwondingen overleden. <

OM onderschept ruim 1500 kilo heroïne

Opsporingsdiensten hebben in de Rotterdamse haven ruim 1500 kilo heroïne onderschept. Het gaat volgens het Openbaar Ministerie om de grootste onderschepping van heroïne ooit in Nederland. De partij heeft een straatwaarde van ongeveer 45 miljoen euro, aldus het OM. In het onderzoek zijn tot dusver vijf verdachten aangehouden. <

Onlinebijeenkomst over brokstukken straalmotor

Inwoners van Meerssen worden donderdag bijgepraat over het incident met de vliegtuigmotor van een Boeing 747-400 afgelopen zaterdag. Aan de onlinebijeenkomst kunnen inwoners van straten meedoen waar afgelopen zaterdag brokstukken van de vliegtuigmotor werden gevonden, maakte Maastricht Aachen Airport dinsdag bekend. Bij het gesprek schuiven enkele deskundigen aan, onder wie iemand van de Luchtverkeersleiding Nederland en een onafhankelijke luchtvaartdeskundige. <

beeld anp

Minder passagiers voor Caribisch Nederland

Het aantal vliegtuigpassagiers van en naar Bonaire, Saba en Sint Eustatius is vorig jaar ruim gehalveerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Veel vluchten zijn geannuleerd om de verspreiding van het virus te voorkomen. <

14-jarige aangehouden om avondklokrellen

De politie in Rotterdam heeft een 14-jarige jongen aangehouden die eind januari betrokken zou zijn geweest bij de avondklokrellen in de stad. Agenten herkenden de jongen op beelden die zijn gemaakt van vernielingen aan het kunstwerk ‘Rust in de Reuring' en bij het omduwen van een container. Maandag en dinsdag zijn ook nog drie andere verdachten aangehouden. <

beeld anp

Moordverdachte Drentse camping bekent schieten

De 36-jarige man uit Leiden die wordt verdacht van moord op een man op een camping in Hoogersmilde (Drenthe) heeft bekend dat hij de schutter is. Dat laat het Openbaar Ministerie weten. Bij de schietpartij op 9 november vorig jaar kwam een 32-jarige man, die sinds een paar maanden op het recreatiepark woonde, om het leven. De man uit Leiden en het slachtoffer kenden elkaar uit de drugswereld. <

Duitser aangehouden om overval geldtransport

De Nederlandse politie heeft dinsdagmorgen een 60-jarige Duitser aangehouden, die wordt verdacht van het plegen van drie gewapende overvallen op geldtransporten in zijn eigen land. Tegen de man was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd, meldden het Duitse Openbaar Ministerie en de politie in Keulen. Duitse media pakken uit met het bericht, omdat het zou gaan om de beruchte crimineel Thomas D. <

Geen straf voor schieten bij aanslag op leven

Een 28-jarige man krijgt geen straf voor het terugschieten tijdens een aanslag op zijn leven. Volgens de rechtbank in Zwolle heeft de man geschoten om zich het vege lijf te redden. Wel kreeg hij veertien maanden cel voor het dealen van harddrugs en het bezit van een vuurwapen. <

ProRail ziet verdere daling koperdiefstallen

Het aantal koperdiefstallen op en langs het spoor is vorig jaar verder gedaald, dankzij preventieve maatregelen tegen koperdieven. Volgens spoorbeheerder ProRail ging het om 62 koperdiefstallen, wat een historisch laag cijfer is. In 2019 werden 65 diefstallen gemeld door ProRail. In 2011 ging het nog om een piek van 516 diefstallen of pogingen daartoe. Om diefstal tegen te gaan wordt koper van de kabels tegenwoordig steeds meer vervangen door aluminium dat de dieven minder geld oplevert. Daarnaast zijn er hekken en meer camera’s geplaatst. <

Vijf jaar celstraf voor veroorzaken gasexplosie

De rechtbank in Arnhem heeft een 63-jarige man conform de eis van het Openbaar Ministerie vijf jaar cel opgelegd voor het veroorzaken van een gasexplosie in zijn woning aan de Hillekensacker in Nijmegen. De ontploffing in de wijk veroorzaakte een enorme ravage. Zeker twintig woningen raakten beschadigd, waarvan sommige zeer ernstig. <

Ieder jaar 50 doden door voertuig te water

Elk jaar overlijden er gemiddeld meer dan vijftig mensen nadat hun voertuig te water was geraakt. Dat is 8,5 procent van het totaal aantal verkeersdoden in Nederland, meldt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Meer dan twee derde overlijdt door verdrinking. Vooral onder de leeftijdsgroep 18- tot 24-jarigen vallen veel dodelijke slachtoffers. <

Merkel: Duitsland zit in derde coronagolf

Duitsland zit in de derde coronagolf. De Duitse bondskanselier Merkel heeft dat tegen haar christendemocratische partijgenoten gezegd tijdens een vergadering, melden ingewijden. Merkel hamerde erop dat elke versoepeling van de lockdown-maatregelen geleidelijk moet gebeuren. Elke stap richting terugkeer naar het normale leven moet zorgvuldig zijn, aldus de regeringsleider. Ze wil een jojo-situatie vermijden, waarbij weer beperkingen nodig zijn als het aantal nieuwe infecties snel stijgt. <

beeld anp

Engelsen willen officiële feestdag tegen corona

Engelsen willen een officiële coronavrije feestdag. Een petitie roept op van 21 juni een vrije dag te maken om het op die datum verwachte einde van alle lockdownmaatregelen te vieren. Binnen een paar uur ondertekenden al ruim 12.000 mensen de aanvraag online, wat betekent dat de regering een reactie moet geven. Als het er 100.000 zijn, buigt het parlement zich over het verzoek. <

Macron: gezant voor klimaatveiligheid nodig

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moet een speciale gezant voor klimaatveiligheid krijgen. De Franse president Macron vindt dat de raad de instelling van een dergelijke post moet overwegen. De gezant kan dan de inspanningen van de Veiligheidsraad op dit gebied coördineren, zei Macron tijdens een videoconferentie met de andere leden van de Veiligheidsraad. <

Zweedse experts vinden meteoriet van 14 kilo

Zweedse geologen hebben een meteoriet gevonden van bijna 14 kilo. Het gaat vermoedelijk om het grootste overgebleven deel van een ruimterots die in november insloeg. Toen maakten veel mensen in Zweden melding van een vuurbal in de lucht. De geologen deden de vondst in de buurt van de plaats Enköping, meldt het natuurhistorisch museum in Stockholm. <

Brussel maakt bezwaar tegen reisverboden

De Europese Commissie maant Duitsland, België en vier andere EU-landen om zo snel mogelijk hun reisverboden in te trekken. Zulke zware maatregelen zijn niet op hun plaats, vindt de commissie. Zij heeft per brief haar beklag gedaan en wil binnen tien dagen antwoord. ‘Wij menen dat het met recht nagestreefde doel, de bescherming van de volksgezondheid tijdens een pandemie, met minder beperkende maatregelen kan worden bereikt', schrijft de commissie aan Duitsland, België, Hongarije, Denemarken, Zweden en Finland. <

Helft asielzoekers heeft geen identiteitspapieren

Ruim de helft van de volwassenen die asiel aanvragen in Duitsland, beschikt niet over identiteitspapieren. Ze kunnen hun naam, nationaliteit of geboortedatum niet bewijzen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat reageerde op vragen van parlementariër Linda Teuteberg van de liberale FDP. <

Overloper passeert grens Noord- en Zuid-Korea

Een Noord-Koreaanse overloper heeft het leger van Zuid-Korea in grote verlegenheid gebracht. De man kon de zwaarbewaakte grens tussen de buurlanden deze maand relatief ongehinderd oversteken. Hij verscheen herhaaldelijk op bewakingscamera’s en ook alarmen gingen af, maar het duurde volgens persbureau Yonhap uiteindelijk uren voordat de autoriteiten hem vonden. <

136 vermiste mensen doodverklaard in India

De Indiase autoriteiten verklaren 136 vermiste mensen dood na een verwoestende overstroming. Het dodental door de ramp in de Indiase Himalaya stond op 68. In deelstaat Uttarakhand stortte begin februari een stuk van een gletsjer in een rivier. Het water vaagde wegen en bruggen weg in het gebied. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers. <

beeld anp

6500 arbeidsmigranten overleden in Qatar

Zeker 6500 arbeidsmigranten uit India, Bangladesh, Nepal, Pakistan en Sri Lanka zijn tussen 2010 en 2020 overleden in Qatar, schrijft de Britse krant The Guardian op basis van eigen onderzoek. In 2010 kreeg het land het wereldkampioenschap voetbal van 2022 toegewezen en sindsdien wordt er in hoog tempo gebouwd. De arbeidsmigranten worden veelal ingezet bij de bouw van voetbalstadions of infrastructuur. <

Eed van trouw ook voor lokale politici Hongkong

Lokale politici in Hongkong moeten in de toekomst ook een eed van trouw gaan afleggen. Dat wordt vastgelegd in nieuwe wetgeving. Wie onvoldoende oprecht is bij die eedaflegging of weigert mee te werken, kan voor vijf jaar worden uitgesloten van verkiezingsdeelname. Zo'n eedaflegging was al verplicht voor politici die in het parlement van de metropool komen, maar nog niet voor leden van lokale districtsraden. <

‘Derde zoetwatervissen met uitsterven bedreigd’

Een derde van de vissoorten die leven in zoetwater wordt met uitsterven bedreigd. Daarvoor waarschuwen natuurorganisaties in een gezamenlijk rapport. De organisaties wijzen erop dat 51 procent van de bekende vissoorten leeft in zoetwater. Het gaat om zo'n 18.000 soorten. <

G7 veroordeelt geweld in Myanmar scherp

De G7 heeft het geweld tegen betogers in Myanmar scherp veroordeeld. ‘Met scherp schieten op ongewapende betogers is onacceptabel', zeggen de ministers van Buitenlandse Zaken van de machtige landen in een gezamenlijke verklaring. In Myanmar wordt geprotesteerd vanwege een staatsgreep door het leger. <

beeld anp

‘Schade aan kassen ligt rond 40 miljoen euro’

De schade die de glastuinbouw heeft geleden door het winterweer komt rond de 40 miljoen euro uit, schatten experts van verzekeraar Interpolis. Die kreeg ruim 500 meldingen uit het hele land en volgens de verzekeraar is ongeveer een op de acht glastuinbouwbedrijven getroffen. Door onder meer de harde wind en de ophoping van sneeuw gingen ruiten in kassen kapot. De aanhoudende kou heeft er vervolgens voor gezorgd dat de gewassen in de kassen schade opliepen. Ook in de landbouw en de veeteelt hadden boeren schadegevallen door de koude periode. <