22 coronadoden in verpleeghuis Amersfoort

Amersfoort

In het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in Amersfoort zijn 22 bewoners overleden die positief waren getest op corona. Aan het begin van de uitbraak telde het huis voor ouderen met dementie 106 bewoners. Op 15 februari meldde het verpleeghuis dat er een uitbraak van corona was. Op dat moment waren 70 bewoners positief getest en waren er twee overleden. Onder het personeel bleef het aantal besmettingen beperkt. De uitbraak vond plaats kort nadat in het verpleeghuis een eerste vaccinatieronde was geweest. Inmiddels is het aantal besmettingen onder de bewoners teruggelopen van 70 naar 37. <