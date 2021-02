Afsluitdijk krijgt eigen ‘kliffenflora’ terug

De Afsluitdijk krijgt na de renovatie zoveel mogelijk van de eigen zogenoemde kliffenflora terug. Medewerkers van de stichting Floron, kennisinstituut van de verspreiding van wilde planten in Nederland, zijn daarvoor bezig om zaden van unieke en bijzondere kustplanten op de Afsluitdijk te verzamelen. De zaden worden als de versterking van de dijk klaar is teruggeplaatst in speciale open betonblokken, aldus Floron dinsdag op de website Nature Today.