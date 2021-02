Geen besmettingen bij proefevenement

Utrecht

Er zijn geen coronabesmettingen geweest tijdens het eerste proefevenement van Fieldlab. Het gaat daarbij om een congres dat op maandag 15 februari werd gehouden in het Beatrix Theater in Utrecht. Later werd wel bekend dat er tijdens het evenement een medewerker met corona rondliep. Volgens een woordvoerder is het ‘vrijwel zeker' dat de vrouw niet tijdens het experiment besmet is geraakt. ‘Zij is de zaterdag voor het evenement nog negatief getest en moet dus daarna besmet zijn geraakt, waarschijnlijk dus zaterdagavond of zondag', aldus de woordvoerder. <