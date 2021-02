Zeearenden gefilmd tijdens Beleef de Lente

De camera’s van het project Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland zijn dit voorjaar onder meer weer gericht op de zeearenden in Friesland. De camera’s staan dit jaar op een andere plek, want in voorgaande jaren bouwden de roofvogels voor het oog van de camera een nest en gingen vervolgens ergens anders broeden. Op de nieuwe plek hebben de grote vogels nu al een nest gebouwd volgens de Vogelbescherming en landschapsorganisatie It Fryske Gea.