Verpleeghuizen huiverig voor versoepeling

Het aantal besmettingen in verpleeghuizen lijkt voorzichtig te dalen, nu de bewoners ervan worden gevaccineerd, maar de remmen gaan nog niet los. De bestuurders van de eerste verpleeghuizen waar de meeste bewoners en medewerkers inmiddels zijn gevaccineerd, durven versoepeling van de coronaregels niet aan. Te veel is nog onduidelijk.

Amsterdam

18 januari begonnen de eerste zes verpleeghuisorganisaties en zes gehandicaptenzorgclubs met het vaccineren van hun kwetsbare bewoners; de andere zorgorganisaties volgden. Drie weken later kregen de ongeveer 15.000 bewoners van die eerste instellingen hun tweede prik met het vaccin van Pfizer. Ook zijn nu de meeste verpleeghuismedewerkers beschermd; zij kregen vanaf 6 januari als eerste een prik.

‘Ervan uitgaande dat personen ongeveer twee weken na de tweede prik optimaal beschermd zijn, is dat moment bij de koplopers nu aangebroken’, zegt woordvoerder Kim Hirs van zorgorganisatie Zorgbalans. Maar denk niet dat in deze verpleeghuizen weer onbeperkt bezoek welkom is en dat daar de afstandsregels worden losgelaten. Het ..

