Muurschildering van Dokwerker hersteld

Amsterdam

De muurschildering van de Dokwerker, vlak bij het Muiderpoortstation in Amsterdam-Oost, is hersteld. Vorige week werd er een poster over de schildering geplakt, en de verf bij het been was deels verdwenen. Ook was de handtekening van het kunstenaarscollectief Kamp Seedorf, dat het werk maakte, niet meer zichtbaar. Kamp Seedorf heeft de schildering inmiddels weer opgeknapt. ‘Fijn, de Dokwerker is weer intact', schrijft stadsdeelbestuurder Rick Vermin op Twitter. ‘Hij is weer klaar voor de Februaristaking-herdenking, misschien wel belangrijker dan ooit dat we hierbij stilstaan.' De Februaristaking was een massaal protest tegen de Jodenvervolging. <