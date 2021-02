Sancties helpen wel

, populistische en nationalistische kringen is het gemeengoed af te geven op een diplomatiek beleidsinstrument: de sanctie. Vooral de maatregelen die genomen worden door de Europese Unie ontmoeten vaak hoongelach vanuit een onderbuikgevoel. En op het eerste gezicht lijkt daar ook wel reden voor. De indruk dat sancties een krachteloos middel zijn, werd versterkt door het bezoek van EU-buitenlandchef Josep Borrell aan Moskou. Hij kwam daar praten over de behandeling van de Russische criticus Aleksej Navalny, die na vergiftiging en twee rechtszaken aankijkt tegen ruim twee jaar resterend strafkamp en een boete van bijna tienduizend euro.





door Sergej Lavrov, de ervaren Russische minister van Buitenlandse Zaken, die in zijn ijzig machiavellisme begint te lijken op zijn voorganger in een ver verleden, Andrej Gromyko. Tijdens het gesprek wees Rusland drie Europese diplomaten uit, een belediging van de eerste orde. Borrell kreeg er in Brussel ook van langs en nu komen er iets pittiger sancties van de EU tegen Rusland. Die kunnen twee kanten op gaan; individuen kan het verboden worden naar de EU te reizen of hun banktegoeden daar te gebruiken. En ook landen op zich of sectoren van de economie kunnen onder druk gezet worden.

Tegen ruim 150 Russen en ruim tachtig bobo’s uit Belarus gelden momenteel sancties. Die doen soms pijn: medische hulp en opleid..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .