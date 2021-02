GGD-tent bij kerk in Bunschoten beklad met anti-coronaleuzen

Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag een tent van GGD regio Utrecht, die tijdelijk toegang biedt tot de Immanuelkerk in Bunschoten, beklad met leuzen en symbolen.

Bekladdingen op de GGD-tent bij de coronatestlocatie in de Immanuelkerk in Bunschoten. (beeld Immanuelkerk)

Bunschoten

De gereformeerde kerk fungeert nog steeds als plek voor het uitzenden van digitale diensten, maar is tevens coronatestlocatie met zes teststraten in het gebouw, vertelt kerkenraadsvoorzitter Jan Knepper. ‘Toen ik ‘s ochtends om 08.00 uur de deuren wilde openen, zag ik de graffiti.’ De leuzen lijken gezien de inhoud afkomstig van tegenstanders van het coronabeleid. ‘Twee weken geleden hingen er op de tent pamfletten met verwijzing naar de brede en de smalle weg, een tekst uit Mattheus. Dat kwam uit een andere hoek. Het was me een raadsel waarom die bijbeltekst gebruikt was.’ Knepper ziet door de incidenten geen reden de tijdelijke testfunctie van de kerk te beëindigen. ‘Ik las juist in het Nederlands Dagblad dat kerken ..

