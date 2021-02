Tien weken lockdown

was de boodschap van premier Rutte toen hij op maandag 14 december de sluiting van scholen, winkels, sportcentra, publiekslocaties en nog veel meer afkondigde. Vijf weken: een dreun voor ieder die verwachtte dat we weliswaar de feestdagen in opsluiting zouden vieren, maar dat we meteen daarna weer naar school, werk en winkel zouden gaan.

Intussen zijn we tien weken verder, de lockdown is twee keer verlengd en er kwam nog een avondklok overheen. Nu heeft het kabinet twee versoepelingen in de week gelegd: de kappers en het voortgezet onderwijs mogen weer voorzichtig los. Of er daarnaast ook wat in het vat zit voor de (niet-essentiële) winkels, is twijfelachtig. En de horeca lijkt voorlopig kansloos. Nota bene: een week vóór de lockdown inging, hintte staatssecretaris Mona Keijzer nog op ‘perspectief’ en lekte haar departement een notitie waaruit zou blijken dat de horeca veilig open kon. Na die blunder is het stil op Economische Zaken; Volksgezondheid zet de toon.