Baby in container is pasgeboren meisje

Amsterdam

De baby die zondagavond in een container in Amsterdam-Zuidoost werd gevonden, is een pasgeboren meisje. Het kindje ligt nog in het ziekenhuis maar is stabiel, meldt de politie. De recherche is een uitgebreid onderzoek begonnen en is op zoek naar getuigen of mensen die meer weten over de zaak. De Raad voor de Kinderbescherming heeft met een gezagsmaatregel de voorlopige voogdij aangevraagd voor drie maanden, zodat er ouderlijk gezag is geregeld. Volgens de woordvoerder is het eerst belangrijk dat wordt achterhaald wie de moeder is en dat zij de hulp krijgt die ze nodig heeft. <