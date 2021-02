OVV onderzoekt motoren van vrachtvliegtuig Meerssen

Maastricht

De OVV behoudt de geschonden motor en de zwarte doos met daarin de vluchtinformatie voor verder onderzoek, licht een woordvoerster van de Onderzoeksraad toe.

De vracht is eveneens vrijgegeven en ongeschonden, stelt luchtvaartmaatschappij Longtail Aviation in een persverklaring. De maatschappij verwacht de Boeing 747-400 in de loop van deze week weer in gebruik te kunnen nemen: ‘Met een andere Longtail Boeing 747 wordt een vervangende motor naar de luchthaven in Luik in België gevlogen waar een team van technici de motor gaat vervangen.’

brokstukken

Het op Bermuda geregistreerde vrachtvliegtuig was onderweg naar New York, maar moest kort na de start om 16.10 uur uitwijken naar Luik na een incident met een van de motoren. De luchthaven sprak van een motorbrand. Als gevolg daarvan verloor het toestel brokstukken boven Meerssen. Neerkomende metaaldelen veroorzaakten schade aan auto’s en huizen. Het toestel is op drie motoren verder gevlogen en maakte een veilige landing in Luik.

Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie probeert te achterhalen of er sprake is van verwijtbare schuld. <