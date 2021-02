StukTV maakt video’s voor steun jongeren

De mannen van StukTV willen jongeren tijdens de coronacrisis een steuntje in de rug bieden. In het YouTube-programma Samen kunnen we niet Stuk, dat in samenwerking met de Rijksoverheid is opgezet, proberen ze jongeren perspectief te bieden. In de show worden positieve verhalen uit de coronacrisis belicht. Bekende Nederlanders, onder wie Emma Heesters en Sophie Milzink, komen aan het woord over hun ervaringen. ‘Met Samen kunnen we niet Stuk willen we een breed publiek inspireren en motiveren. Laten zien welke mogelijkheden er op dit moment al zijn, vertelt Giel de Winter van StukTV over het programma. ‘Vanuit het hele land zijn er namelijk veel mooie en positieve verhalen te vertellen.’