Bouw levensloopbestendig

ik las in het ND (18 februari) over huisvesting en de mening van de verschillende politieke partijen, evenals het hoofdredactionele commentaar . Waar ik het mee eens ben, valt zowel bij links als bij rechts in te delen. Permanent bewonen van zomerhuisjes mogelijk maken (PVV)? Ja. Ideaal voor ouderen! Maar ook de woonplicht invoeren om speculatie tegen te gaan (SP) kan ik van harte steunen. Graag wil ik iets toevoegen aan hetgeen anderen voor ons bedenken.

Wij zijn al wat ouder, de kinderen zijn uitgevlogen en we wonen in een groot vrijstaand huis in een groene, kindvriendelijke bloemkoolwijk uit 1980 met een prachtig aansluitend park. De ruimte is ons dierbaar, evenals het groen om het huis. Wij kijken geregeld naar alternatieven voor onze woning, zodat deze kan vrijkomen voor gezinnen, maar wij vinden niets geschikts. Ook wat ons nu door de politiek en het commentaar wordt toegedicht, vinden we niet geschikt. Wij willen niet in een appartement wonen midden in een rumoerig centrum. Bovendien is een mooi, groot appartement met een mooi uitzicht nauwelijks te vinden. En als we het wel vinden is het voor ons onbetaalbaar, ook na verkoop van onze vrijstaande woning met een mooie ligging. Waar..

