Dierentuin cruciaal voor behoud soorten

De mislukte poging van Artis om zijn drie leeuwen in Frankrijk onder te brengen, was voor een aantal dierenbeschermingsorganisaties reden aan te dringen op sluiting van de oudste dierentuin van Nederland. Maar dierentuinen spelen juist een belangrijke rol bij het behoud van soorten en de bescherming van de biodiversiteit, zegt hoogleraar Jozef Keulartz.

Amsterdam

De dierentuinen zitten in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Ze mogen geen bezoekers meer ontvangen, waardoor ze nauwelijks inkomsten hebben. Volgens directeur Rembrandt Sutorius loopt Artis in Amsterdam maandelijks 60.000 euro mis. Artis heeft net als Blijdorp in Rotterdam en andere grote tuinen al tientallen mensen ontslagen. De tekorten lopen op, dieren hebben nu eenmaal verzorging en voer nodig en voor warmteminnende soorten moet de kachel branden.

Emeritus hoogleraar Duurzaamheid en Levensbeschouwing aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, Jozef Keulartz, denkt daar heel anders over. Via de telefoon wijst hij erop dat de dierentuinen een cruciale rol hebben in het behoud van allerlei in hun voortbestaan bedreigde di..

