Informatieavond na explosie vliegtuigmotor

Maastricht Aachen Airport (MAA) houdt binnenkort een online-informatiebijeenkomst voor inwoners van Meerssen. Een wijk in het Limburgse dorp werd zaterdag getroffen door metalen delen van een motor van een overvliegende Boeing 747. Het vliegveld wil voor zover mogelijk toelichten wat er gebeurd is. Op welke dag de bijeenkomst precies plaatsvindt, is nog onduidelijk.