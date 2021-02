Dient derde coronagolf zich nu aan?

Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe, maar de verspreiding van de Britse variant valt nog mee. Wat kunnen we afleiden uit de laatste cijfers?

Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe

Na weken van daling is er sinds vorige week dinsdag sprake van een lichte toename van het aantal besmettingen. In een week tijd nam het aantal positieve testresultaten met 8 procent toe naar gemiddeld bijna 3700 per dag.

Door het winterweer en de tijdelijk gesloten teststraten zijn cijfers lastiger te interpreteren, maar bijna alle berekeningen over besmettingen tonen een stijgende lijn. Alleen het percentage positieve testen daalde de laatste dagen licht, maar dat komt mogelijk omdat er op sommige plekken grootschalig is getest.

Een echte brandhaard is in Nederland niet aan te wijzen. In bijna alle regio’s zijn meer inwoners positief getest dan een week eerder. De laatste keer dat de dalin..

