Ook met testbewijzen blijft het waken voor optimisme

Maar met wetenschappers waakt demissionair minister Hugo de Jonge voor te veel optimisme: ook met een negatieve testuitslag zit een terrasje pakken er voorlopig niet in. Zes vragen over testbewijzen.

1. Wat is een (negatief) testbewijs?

Simpel gezegd: een bewijs dat je een coronatest hebt ondergaan met een negatieve uitslag. Dat kan via een te scannen QR-code worden opgeslagen in de nieuwe GGD-app, waar al maanden aan gewerkt wordt en die nu bijna klaar is: CoronaCheck. Je kunt er ook een testafspraak mee maken. En er komt een functie in voor begeleid thuistesten.

2. Wat is het nut van een testbewijs?

‘Testen, testen, testen' was afgelopen jaar het belangrijkste instrument om het virus op te sporen en de verspreiding ervan te monit..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .