Utrecht

Vorig jaar raakten meer NS-medewerkers gewond door agressieve mensen en zijn er door het personeel bijna evenveel meldingen gedaan van agressie als in 2019. Terwijl in 2020 het aantal reizigers door de coronamaatregelen ongeveer halveerde. 171 NS'ers liepen als gevolg van de agressie letsel op, 90 procent daarvan was licht van aard. <