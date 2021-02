Gevaarlijke vogelgriep in Brabant

In het Brabantse Sint-Oedenrode is bij een legkippenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een gevaarlijke (hoog pathogene) variant van de vogelgriep, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Sint-Oedenrode

In een straal van een kilometer rond het bedrijf liggen twee andere pluimveebedrijven. Bij de drie bedrijven worden alle kippen afgemaakt, om verspreiding van het virus te voorkomen. Dat wordt gedaan door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De besmette kippenboerderij telt 35.000 dieren, de twee andere respectievelijk bijna 50.000 en 47.000 dieren. In een gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Sint-Oedenrode liggen zeven andere pluimveebedrijven. Daar worden monsters genomen en onderzocht op vogelgriep. In een zone van 10 kilometer rond de besmette legkippenboerderij geldt per direct een vervoersverbod. In dit gebied liggen nog eens

26 pluimveebedrijven. Door het verbod mogen geen pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel worden vervoerd.