De opstand van Hans Gruijters

Kiezers en kabinetten is een serie over markante mensen en momenten uit de geschiedenis van de Tweede Kamerverkiezingen en kabinetsformaties. Aflevering 8: Democraten en Radikalen tegen de oude politiek.

In de jaren zestig kregen alle grote partijen te maken met jongeren die kritische vragen stelden over ideologie en de koers van de partij. Alleen bij de VVD bleef het tamelijk rustig. Vanouds waren de liberalen ‘zindelijke burgerheren’ met een hang naar rust en traditie. Die reputatie zouden ze in de jaren zestig hoog blijven houden.

De uitzondering was een jongeman genaamd Hans Gruijters. Hij was in 1931 geboren in een katholiek gezin in Helmond. Gruijters was een leergierige knaap, die meer in Plato dan in de Bijbel las en het geloof al vroeg vaarwel zei. Tijdens zijn studie sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam sloot hij zich aan bij de VVD, waarvoor hij in 1962 in de gemeenteraad van Amsterdam werd gekoze..

