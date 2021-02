Is dat Uw bedoeling?

Is dát Uw bedoeling met corona, God in de hemel,

dat wij mensjes weer zouden beseffen dat we stof zijn

– en dat ons einde is dat wij tot het stof terugkeren?

Brengt U daarom onze wereld in verwarring

zoals U ooit de spraak verwarde van de mensen

die bouwden aan de toren van Babel?

Is het de bedoeling dat wij weer in zak en as geraken, ons bekeren

zoals ooit de inwoners van Ninevé op de woorden van Jona?

Is het Uw straf, zoals U ooit de aarde strafte

met een vloed, veertig lange dagen en nachten lang?



Uw leerlingen, Christus, vroegen U ooit in de smalle straatjes van Jeruzalem

bij een blinde man: heeft hij gezondigd, of waren het zijn ouders?

Want het kwaad, zeker als het de schaal heeft van corona,

dat moet toch een reden hebben, een verklaring, een bedoeling.

Daarvan moet toch helder ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .