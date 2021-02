Den Haag maakt zich op voor druk lenteweekend

Den Haag

‘Als het te druk is, ga dan weg. Houd altijd 1,5 meter afstand, dus ook met mooi weer. Ga niet met meer dan één persoon uit een ander huishouden op pad', aldus de gemeente. Uit voorzorg wordt langs de kust extra personeel ingezet en er komt meer inzet van politie en handhavers, onder wie boswachters. Waar nodig worden extra maatregelen genomen.

Ook Zandvoort verwacht het komende weekend drukte. De gemeente roept mensen op zo veel mogelijk te recreëren in de buurt van het eigen huis.

Bij de vakantieparken Center Parcs, Landal GreenParks en Roompot stroomden de afgelopen twee weken de lastminuteboekingen binnen voor de voorjaarsvakantie. Sommige parken zitten bijna vol met een bezettingsgraad tussen de 80 en 90 procent. Mensen snakken naar een andere omgeving en willen eropuit, is de verklaring van de parken. Ook al zijn de tropische zwembaden van Center Parcs gesloten, in sommige van de negen parken in Nederland ligt de bezetting tussen de 50 en 80 procent.

De burgemeesters verwachten drukte in natuur- en recreatiegebieden nu er mooi weer wordt voorspeld. ‘Dat kan, maar wel verantwoord', zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. Vorige week met de sneeuw- en schaatspret hebben de meeste mensen laten zien dat we verantwoord met veel personen buiten kunnen zijn. ‘Daar vertrouw ik nu ook weer op.' <