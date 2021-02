André van Duin spreekt tijdens Dodenherdenking

André van Duin spreekt op 4 mei op de Dam in Amsterdam tijdens de Dodenherdenking. Hoeveel publiek er aanwezig kan zijn bij de plechtigheid is nog niet bekend. Dat hangt af van de coronamaatregelen die op dat moment gelden, aldus het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Amsterdam

Het comité heeft verschillende scenario’s voorbereid voor de Nationale Herdenking op 4 mei. Voorzitter Gerdi Verbeet hoopt dat oorlogsgetroffenen en hun nabestaanden er dit jaar weer bij kunnen zijn op de Dam. Er zal in elk geval een heel klein groepje toehoorders op het plein staan.

Vorig jaar, bij de 75e herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, sprak koning Willem-Alexander op de vrijwel lege Dam. Daar waren toen alleen koningin Máxima, premier Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en Gerdi Verbeet bij.

Als er wat meer mensen bij de nationale herdenking kunnen komen, gaat dat op persoonlijke uitnodiging, zegt het Nationaal Comité. Vaststaat dat er in elk geval 1,5 meter afstand moet worden gehouden.

André van Duin, geboren in 1947, groeide op tussen de puinhopen van het tijdens de Tweede Wereldoorlog platgebombardeerde Rotterdam. Zijn vader was tijdens de oorlog tewerkgesteld in Duitsland, maar daar werd thuis nooit over gesproken. Van Duin zal vertellen wat de Tweede Wereldoorlog tot op de dag van vandaag voor hem betekent.

Het 5 meiconcert is net als vorig jaar niet buiten op de Amstel maar in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam en wordt live uitgezonden op NPO1. <