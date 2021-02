Mans ontpopte zich als 'doortastende crisismanager'

Meerssen

Bij de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 kwamen 23 mensen om het leven en raakten vele tientallen inwoners hun huis kwijt. Daardoor veranderde het denken van Mans over veiligheid en crisisbeheersing. Zo was hij in 2007 de oprichter van het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing.

Volgens Henk Jan Meijer, waarnemend burgemeester van Enschede, heeft de vuurwerkramp een grote stempel op het burgemeesterschap van Mans gezet. ‘Hij toonde zich een doortastende crisismanager en groeide in die dagen uit tot een symbool van troost en hoop voor vele getroffen inwoners. Zijn open, benaderbare en kwetsbare wijze van opereren heeft op velen indruk gemaakt. Hij spande zich in de impact van de ramp om te buigen tot een positieve kracht voor Enschede.’

Hij was burgemeester in Enschede van 1994 tot 2005. Bij zijn afscheid van de stad werd hij benoemd als Officier in de Orde van Oranje-Nassau en ereburger van Enschede. PvdA'er Mans was verder ook burgemeester in Meerssen en Kerkrade en later waarnemer in Venlo, Zaanstad, Maastricht, Moerdijk en Gouda. Verder was hij een tijd voorzitter van de Limburgse Kamers van Koophandel. In Maastricht was hij in 2010 waarnemer na het gedwongen vertrek van Gerd Leers als burgemeester. Een jaar later was hij waarnemer in Moerdijk na de brand op het terrein van Chemie-Pack. De zittende burgemeester Wim Denie ging er met vervroegd pensioen. In 2013 bluste Mans als informateur een brand in politiek Meerssen, nadat daar het voltallige college van burgemeester en wethouders was gevallen. <