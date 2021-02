Ingewanden De Ruyter zijn terecht

Eindelijk is er duidelijkheid over de ingewanden van admiraal Michiel de Ruyter. Het is bekend waar ze zijn. Er komt een plaquette op de begraafplaats.

Amersfoort

Jaarlijks is er in februari een herdenking bij het praalgraf van De Ruyter in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De grafkelder waarin de zeeheld is bijgelegd gaat dan open. Dit jaar vanwege corona niet.

De gevierde admiraal overleed op 29 april 1676 aan boord van zijn toenmalige vlaggenschip 'Eendragt' in de Baai van Syracuse aan wondkoorts. Dit was het gevolg van een verwonding, die hij opliep toen zijn rechterbeen en een deel van zijn linkervoet door een kanonskogel werden getroffen. Zijn gebalsemde lichaam werd naar Nederland teruggebracht en bijna een jaar na zijn dood, op 18 maart 1677, bijgezet in de Nieuwe Kerk.

Het lichaam is niet compleet; de ingewanden van De Ruyter bleven achter in Italië. De stichting Michiel d..

