Schokkende ontdekking: 208 mannen werden als proef vergast in ‘sanatorium’

In februari 1941 werden in de Amsterdamse ‘Jodenhoek’ bijna 400 mannen opgepakt en afgevoerd naar concentratiekamp Mauthausen. Historicus Wally de Lang heeft ontdekt hoe de meesten van hen aan hun einde kwamen.

Joodse Nederlanders worden op 22 februari 1941 samengedreven in de buurt van het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam.

Amsterdam

De eerste razzia in Nederland tijdens de Duitse bezetting, op 22 en 23 februari 1941, is vooral bekend vanwege het protest dat erop volgde: de Februaristaking – een unicum tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van de bijna vierhonderd opgepakte mannen weten we dat slechts twee de oorlog hebben overleefd. De overige zijn in de kampen Buchenwald en Mauthausen vermoord, binnen een jaar na de drijfjacht in het centrum van Amsterdam.

Historicus Wally de Lang, gastconservator van het Stadsarchief Amsterdam, heeft zich uitvoerig verdiept in de achtergrond en de lotgevallen van de 389 slachtoffers. Haar inspanningen resulteerden in een digitaal namenmonument (dat sinds woensdag te zien is), een bij Atlas Contact te verschijnen boek en een tent..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .