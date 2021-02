Is er na de lockdown nog werk voor deze werkers in nood? ‘Bied ons perspectief, Rutte!’

Krokuskopjes, flierefluiters en een zonnestraal. Het lijkt wel lente. Onder deze weersomstandigheden zouden we bijna onze coronatunnel vergeten. Mogen we ons, na een jaar van zorg en verdriet, al vastgrijpen aan dat ene straaltje licht? Verslaggever Marco Bosmans, mét routekaart, maakte een ommegang (318 km) langs werkers in nood. Maar ook: werkers in hoop. Is er nog werk na de lockdown?

8:40 uur– Amersfoort

Dierenpark Amersfoort

Hylke Steggerda, woordvoerder

‘Nederland is helaas wat strenger op de heropening van dierentuinen dan België. Bovendien wordt er onderscheid gemaakt tussen dierentuinen en pretparken. Logisch ook, want in het pretpark heb je vaker wachtrijen. Het feit dat onze sector nooit een coronahaard is geweest, sterkt ons in de hoop dat we in maart of april weer open mogen. Dan hoeven we het voorjaar niet te missen. Het is een kwestie van het spuiten van de belijning voor afstand en route, en maatregelen bij de binnenruimtes, zoals de nachtelijke jungle.



Hylke Steggerda - beeld Marco Bosmans

De crisis kwam ons duur te staan. Reken maar uit: wij hebben dagelijks zo’n 25.000 euro aan kosten en die gaan, dicht of ..

