Deense parlementariër: ‘Asielzoekers selecteren of helpen in eigen regio is geen ordinaire bezuinigingsmaatregel’

Geen asielzoekers meer die op eigen houtje naar Denemarken komen; dat is de grote wens van minister-president Mette Frederiksen. De sociaaldemocratische premier voert een, voor Europese begrippen, hard asielbeleid. De Denen zijn zich van geen kwaad bewust. ‘Het zijn niet altijd de meest kwetsbaren die naar Europa komen.’

Somalische vluchtelingen in Kopenhagen bij het beeld van de kleine zeemeermin uit het gelijknamige sprookje van Hans Christian Andersen.

Hygge. Veel Denen venten dit woord graag uit als de kern van hun volksaard. Gezelligheid, komt er het dichtst bij in de buurt. Elkaar opzoeken, lekker eten en drinken. Het zou verklaren waarom de vriendelijke Denen zo vaak de gelukkigste mensen ter wereld worden genoemd.

Maar als het land zo hartelijk is, waarom heeft Denemarken dan zo’n streng asielbeleid (zie kader Eigen identiteit eerst)? Rasmund Stoklund, parlementariër in Kopenhagen en lid van de linkse regeringspartij Socialdemokraterne, wil het wel uitleggen. Zijn land is niet zoals het Hongarije van Viktor Orbán tegen immigratie. ‘Wij zijn ook niet hard tegen asielzoekers, zoals critici zeggen. Wie toestemming heeft gekregen om zich hier te vestigen, krijgt alle rechten.’

Het probl..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .