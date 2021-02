Boekverkopers: snel winkels weer open

Amsterdam

De Koninklijke Boekverkopersbond wil snel met premier Mark Rutte in gesprek over een wijze waarop de boekwinkels weer open kunnen, eventueel gefaseerd. Persoonlijk bezorgen en afhaalloketten zetten geen zoden aan de dijk en de financiële nood wordt steeds groter, zegt de organisatie. ‘De gemiddelde omzetstijging na opening van het loket is vrijwel nihil, terwijl de administratieve druk toeneemt. Uit een peiling van vandaag blijkt dat 60 procent van de boekverkopers in Nederland binnen drie maanden ernstige liquiditeitsproblemen verwacht', schrijft directeur Anne Schroën donderdag aan de minister-president. <